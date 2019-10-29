أطلقت شركة ابل يوم الاثنين الإصدار 13.2 لكل من نظامي التشغيل: (آي أو إس) iOS لهواتف آيفون، و(آيباد أو إس) iPadOS لحواسيب آيباد اللوحية، وذلك بعد نحو 10 أيام على الذي جاء بهدف إصلاح عدد من المشكلات، وتقديم بعض التحسينات لأجهزة الشركة المحمولة.

وعلى غرار إصدار 13.1.3، فإن يأتي بإصلاح للمشكلات والتحسينات الأمنية، ولكنه أيضًا يقدم عدد من المزايا الجديدة، بما في ذلك التشكيلة الجديدة من الرموز التعبيرية.

ويأتي نظام (آي أو إس 13.2) بدعم رسمي لـ Unicode 12.0، الذي يشمل العديد من الرموز التعبيرية، خاصةً تلك التي تركز على الاحتياجات الخاصة، مثل كلب الخدمة، والناس الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، والأذرع والأرجل الصناعية، كما توجد حيوانات جديدة، ووجه متثاءب، وخيارات جديدة للطعام.

ولمستخدمي هواتف (آيفون 11)، و(آيفون 11 برو) الجديدة خاصةً؛ يأتي الإصدار الجديد من نظام (آي أو إس) بدعم ميزة (الاندماج العميق) Deep Fusion.

ومع الإصدار الجديد أيضًا، أصبح بإمكان المستخدمين تغيير دقة، ومعدل إطارات الفيديو في تطبيق الكاميرا مباشرة. ويتيح (آي أو إس 13.2) تمكين المستخدمين من منع المساعد الرقمي (سيري) Siri من مشاركة التسجيلات الصوتية مع موظفي آبل، وحذف سجل الأوامر الصوتية من سيري. ويمكن ذلك من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings < (الخصوصية) Privarcy < (التحليلات والتحسينات) Analytics and Improvements لإلغاء ذلك في أي وقت.

ويجلب (آي أو إس 13.2) تفعيل ميزة HomeKit Secure Video للكاميرات التي تدعم منصة البيت الذكي التابعة للشركة HomeKit، كما يضيف دعمًا لسماعات الأذن التي أُعلن عنها أمس (أير بودز برو) AirPods Pro.

وكما جرت العادة، يُنصح بأخذ نسخة احتياطية لجهاز آيفون قبل التحديث إلى الإصدار الجديد. ويُنصح بضمان أن النسخة الاحتياطية في خدمة (آيكلاود) iCloud السحابية محدثة عن طريق فتح تطبيق (الإعدادات) على جهاز آيفون، أو آيباد من خلال فتح معلومات الحساب في الأعلى ثم على اسم الجهاز. هذا؛ ويُنصح أيضًا بتشفير النسخة الاحتياطية في حال أخذها عن طريق برنامج (آيتونز) iTunes في الحاسوب الشخصي للحيلولة دون الوصول إليها إن اختُرق الحاسوب.

وبعدئذ، يمكن التحديث إلى الإصدار الجديد عن طريق الذهاب إلى (الإعدادات) Settings < (عام) General < (تحديث البرنامج) Software Update.