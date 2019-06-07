آبي أحمد يجتمع بقادة الحرية والتغيير

أنهى آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي والوفد المرافق له اجتماعا اليوم بالسفارة الأثيوبية بالخرطوم مع قادة قوى الحرية والتغيير.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللقاء تناول الوساطة الأثيوبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية واستئناف الحوار لحل القضايا الخلافية، كما استمع رئيس الوزراء الأثيوبي إلى وجهة نظر قوى الحرية والتغيير حول المسائل الخلافية.

وقد ضم الاجتماع وزير الخارجية الأثيوبي ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي ورئيس جهاز المخابرات الأثيوبي ورئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي والسفير الأثيوبي بالخرطوم.