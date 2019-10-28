استمر فريق ارسنال في مسلسل نتائجه المخيبة بسقوطه اليوم الأحد، في فخ التعادل أمام جاره 2-2، بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وضرب آرسنال الذي كان يمني النفس باستعادة التوازن عقب الخسارة أمام شيفيلد يونايتد صفر-1 في المرحلة الماضية، بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 106 ثوان، الأول عبر مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس بتسديدة من مسافة قريبة (7)، والثاني بواسطة المدافع البرازيلي ديفد لويز عندما تهيأت أمامه كرة بعد ركلة ركنية تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (9).

لكن كريستال بالاس قلص الفارق من ركلة جزاء تأكدت من خلال تقنية حكم الفيديو الـ «VAR»، إثر عرقلة العاجي لويس زاها داخل المنطقة من المدافع كالوم تشامبرز انبرى لها الصربي لوكا ميليفوجيفيتش بنجاح (32)، قبل أن يدرك له الدولي الغاني جوردان أيوو التعادل في الدقيقة 52.

المصدر: arabia