أبو القاسم إمام يستعجل إستكمال ملف سلام دارفور

الخرطوم (smc)

طالب أبو القاسم إمام وزير الدولة بالحكم الاتحادي رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، الأطراف المعنية بالاستعجال في تحريك ملف السلام والتفاوض الخاص بدارفور لتهيئة الأجواء وتنقيتها من أي خلافات تمهيداً لانتخابات 2020م.

وأكد إمام لـ(smc) أن الحالة الأمنية بدافور في تقدم مستمر نحو الأفضل الأمر الذي مهد لوجود أجواء مناسبة لبدء مباحثات سلمية لإستكمال ملف سلام دارفور الذي لم يتبق منه سوى القليل لتكتمل آخر حلقات السلام بانضمام كافة الأطراف له، موضحاً أن العامل الأمني كان يقف حائلاً أمام أي مفاوضات سلام ويشكل سبباً أساسياً في إجهاضها في السابق.

ودعا إمام كافة أبناء دارفور الذين هم خارج دائرة السلام بتحكيم صوت العقل وتغليب المصالح العامة على الشخصية وترجيح كفة السلام باعتبارها خيار إستراتيجي للجميع.