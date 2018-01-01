أبو القاسم إمام ينتقد حديث الجبهة الثورية حول الإنتخابات

اكد أن الأجواء بالبلاد مهيأة لقيامها

الخرطوم (smc)

انتقد أبو القاسم إمام وزير الدولة بالحكم الإتحادي رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، إعتراض الجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي على دعوة بعض أطراف المعارضة

للمشاركة في إنتخابات 2020م.

واعتبر إمام في تصريح لـ(smc) موقف بعض الحركات من الإنتخابات القادمة بالإيجابي واصفاً بأنه خطوة إستباقية نحو السلام، مؤكداً أن دارفور والسودان بشكل عام مهيأة لقيام الإنتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً بأن الحوار الوطني ومخرجاته هيأت الأجواء لأي خطوة سلمية في إطار تداول السلطة، وفي مقدمتها الإنتخابات.

ودعا أبو القاسم الحركات خارج إطار السلام بمراجعة حساباتها قبل فوات الأوان من أجل إستقرار مواطن دارفور.