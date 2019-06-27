أبو قردة: مبادرة جنوب السودان شاملة ولا يوجد فيها إقصاء

الخرطوم (smc)

دعا بحر إدريس أبو قردة القيادي بتحالف تنسيقية القوى الوطنية رئيس حزب التحرير والعدالة لتوحيد المبادرات خاصة المقدمة من الإتحاد الإفريقي وإثيوبيا وجنوب السودان، مؤكداً أن السودان يرحب بأي مبادرة تسهم في معالجة قضاياه.

وقال أبو قردة في تصريح لـ(smc) أن المبادرة المقدمة من جنوب السودان تعتبر شاملة ولا يوجد فيها إقصاء مشيراً إلى أنها الأقرب إلى السودانيين من المبادرات الأخرى، مشدداً على ان تكون الحلول سودانية مع عدم الممانعة في إسهام الآخرين في تقريب وجهات النظر للإنتقال من المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

وأضاف: ” نحن منفتحون على الجميع ولا نرفض المبادرات الجيدة التي تخدم المصلحة الوطنية“.