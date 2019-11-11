عاد أتلتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات وحقق الفوز على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو دخل الفريق المباراة وهو يبحث عن العودة إلى الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل في المرحلتين السابقتين، أمام ديبورتيفو ألافيس (1-1) ثم أمام إشبيلية بالنتيجة ذاتها قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن الألماني (2-1) في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إسبانيول عن طريق سيرجي داردير في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل أنخل كوريا لأتلتيكو في الدقيقة 46 ثم أضاف الفارو موراتا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 58 قبل أن يؤكد كوكي تفوق الفريق ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام ريال سوسييداد الرابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

المصدر: بين اسبورت