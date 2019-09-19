أثيوبيا تشن هجوماً على المقترح المصري بشأن سد النهضة

وكالات (smc)

قالت أنه خرق اتفاق الدول الثلاث بشأن الاستخدام العادل والمعقول للمياه

قال وزير المياه والري والطاقة الأثيويبي الدكتور سيليشي بيكيلي إن الاقتراح الذي قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان سد النهضة، ينتهك مبدأ معاهدة استخدام مياه النيل الموقعة في وقت سابق بين الدول الثلاث.

وأوضح الوزير في بيان له بحسب وكالة الأنباء الأثيوبية إنهم بصدد إعداد اقتراح نقيض لما قدمته مصر حول سد النهضة.

وأشار سيلشي إلى عقد محادثات للخبراء في السودان إبتداءاً من22 سبتمبر الجاري لمناقشة ملء سد النهضة الكبير بالمياه وتأثيره على دول حوض النيل.

وكانت مصر قد أعلنت تعثر مفاوضات سد النهضة التي إستضافتها مطلع الإسبوع الجاري، وقالت إن الأطراف إتفقت على عقد اجتماع آخر في الخرطوم ، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.