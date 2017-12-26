أحمد بلال: إجتماع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار سيناقش قيام المفوضيات

الخرطوم(smc)

أكدت اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني أن الإجتماع المرتقب للجنة سيحسم عدة قضايا تتعلق بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني من بينها قيام المفوضيات.

وقال د. أحمد بلال عثمان عضو اللجنة في تصريح لـ(smc) إن اللجنة تعمل على إعداد تصور كامل بشأن المفوضيات وإنفاذ ما تبقى من توصيات الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم دعوة للجهات المناط بها إنفاذ تكوين المفوضيات لحضور الإجتماع المزمع خلال الأيام القادمة للوقوف على ما تم إنفاذه حتى الآن.

وأكد بلال إلتزامهم التام بإنفاذ ما تم التوصل إليه والتوافق حوله من توصيات الحوار الوطني والتي وصفها بالملزمة.