أديس أبابا.. وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره الإثيوبي

يجري وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيوه، الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة أديس أبابا، تتناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها سد “النهضة”.

وفي حديث للصحفيين، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ملس ألم، قبيل اللقاء، أن المباحثات ستتركز حول العلاقات الثنائية؛ والتجارة؛ والاقتصاد؛ وكذلك في إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية، عقب انتهاء الجلسة المغلقة المنعقدة حالياً بحسب التوقيت المحلي.

وفجر اليوم الثلاثاء، وصل وزير الخارجية المصري العاصمة الإثيوبية، في زيارة رسمية لم يحدد مدتها.

وأمس الإثنين، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري سيتوجه الثلاثاء (اليوم) إلى أديس أبابا، لمقابلة نظيره الإثيوبي في إطار متابعة التعاون الثنائي، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة التي انعقدت منتصف نوفمبر الماضي.

وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

فيما تؤكد أديس أبابا من جهتها، حرصها على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، مع تمسكها بحقها في بناء السد على أراضيها لأغراض تنموية، واستعدادها للتفاوض مع مصر بشان أية قضايا خلافية.

الأناضول