أردوغان يصل الخرطوم في أول زيارة من نوعها لرئيس تركي

وصل البلاد ظهر الأحد الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يجرى خلالها مباحثات ثنائية مع فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بجانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان فى استقبال أردوغان بمطار الخرطوم الرئيس عمر البشير وعدد من السادة الوزراء والمسئولين بالدولة واعضاء السلك الدبلوماسى.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وفداً وزارياً على مستوى عال و 200من رجال الاعمال يرافقون الرئيس التركي .

كما تم استقباله استقبالا جماهيريا حاشداً ، حيث اصطفت الجماهير على طول جنبات الطريق المؤدي الى المطار رافعين لافتات ترحب بضيف البلاد الكبير .