أردوغان يهدي زوجة الترابي مصحفاً مكتوباً بخط اليد

سلم السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو، يوم الجمعة، زوجة الزعيم الإسلامي الأشهر في السودان د. حسن الترابي، هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي عبارة عن مصحف مكتوب بخط اليد.

وقال عصام الترابي نجل الشيخ الراحل حسن الترابي (1932ـ 2016)، للأناضول “زارنا في منزلنا بالخرطوم السفير التركي عرفان نذير أوغلو وزوجته، عقب صلاة الجمعة، حاملاً معه هدية من الرئيس أردوغان إلى الأسرة، متمثلة في مخطوط يدوي للمصحف الشريف، خطه باليد أشهر الخطاطين الأتراك”.

وأضاف “استضفنا السفير وزوجته في الصالون الخاص للشيخ الترابي، وهاله رؤية مجسم زجاجي للوحة بداخلها علم لآخر حكم للدولة الإسلامية في السودان”.

وتابع “السفير التركي سره وأعجبه وجود العلم التركي داخل المنزل لأكثر من 15 عاماً”.

وأوضح عصام أن “الأسرة أبلغت السفير التركي أن زيارتهما منزل الترابي تأتي في إطار الإخاء والمودة التي تربطهم والمتمثلة في الإسلام”، وشدد على أن “الشيخ الترابي عمل طيلة حياته للقضية الإسلامية”.

وتابع “زوجة السفير أهدت الوالدة “وصال الصديق المهدي”، طقم أوانٍ لشرب القهوة، أبرزه فناجين مزركشة مصنوعة بطريقة تركية فنية مدهشة”.

ومضى نجل الترابي قائلاً “عبرنا للسفير وزوجته عن امتناننا للزيارة، واتفقنا على تبادل الزيارات بين الأسرة والسفارة التركية في الخرطوم”.

وبحسب عصام الترابي، فإن الرئيس التركي إبان زيارته للسودان، كان يعتزم زيارة أسرة الترابي، ولكن برنامجه المزدحم حال دون ذلك.

وأنهى أردوغان، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى السودان وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وكالات