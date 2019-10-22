دراسة رسمية: حوالي 1.5 مليون مواطن لا يجدون مقاعد في النقل العام!!

90% من المركبات تتبع للقطاع الخاص.. وتزامن موعد خروج وعودة العاملين والطلاب مشكلة تحتاج إلى حل..

مسؤول بإدارة المواصلات: مقترح بتخفيض رسوم الجمارك علي المركبات العامة واستثناءها من شرط “الموديل”

قرار في إنتظار التنفيذ: منع الشحن من المواقف العشوائية والزام المركبات بالوقوف في المحطات المخصصة

طلاب يغيبون عن المحاضرات بسبب الأزمة.. وجامعات تهددهم بعدم الجلوس للإمتحانات

أصحاب المركبات: “التعريفة” غير مجزية.. وسوء الطرق وغلاء الإسبير يشكل هاجساً

تحقيق: ثويبة الأمين المهدي (smc)

يعيش مواطنو ولاية الخرطوم أزمة حقيقية بسبب إنعدام وسائل المواصلات، وهو ماتسبب في معاناة كبيرة في وصولهم الي مقار عملهم وكذلك أثناء العودهالى منازلهم، وفي ظل الظروف الإقتصادية التي تعاني منها البلاد وإرتفاع أسعار المركبات الخاصة ” ترحال – ركشات” تفاقمت معاناة المواطنين الذين لا يستطيعون إستئجار المركبات الخاصة ، كما ان الأزمة اصبحت في تنامي ملحوظ وبطريقة يومية صباحاً ومساء ، وهنالك من يتأثر بشكل كبير منها لأن حياتهم اليومية مرتبطة بتنقلهم من مكان الي آخر مثل المرضي وطلاب الجامعات والموظفين، المركز السوداني للخدمات الصحفية اجري تحقيق لمعرفة اسباب الازمة.

فقد تعدي أثر مشكلة المواصلات مرحلة المعاناة والإرهاق التي يعيشها المواطن كل صباح جراء هذه الازمة الى مرحلة التأثير على المستقبل الدراسي حيث يحكي الطالب الجامعي يس أحمد من منطقة الحاج يوسف معاناته التي وصفها بالمتجددة كل صباح لعدم توفر وسائل النقل التي أثرت سلباً علي دراسته بالجامعة من خلال غيابه عن أكثر من (20) محاضرة قائلاً ان إدارة الجامعة قامت بتهديده بالحرمان من الجلوس للامتحان في حالة تكرار عدم الحضور في المواعيد المحددة .

وحمل الطالب يس سائقي المركبات المسئولية بسبب ممارستهم غير المسؤولة قائلاً ” للاسف تأتي الحافلة للموقف لتقل الركاب وبعد الجلوس عليها يتفاجأ الجميع برد سائق الحافلة بأنها غير جاهزة وبها عطل فني ” وهو الأمر الذي يثير غضب الركاب .

ودافع منصور الحاج الذي يعمل سائق حافلة بمنطقة السوق العربي عن سائقي مركبات المواصلات قائلاً: انهم ليسوا سبباً في الإزمة التي ارجعها الي “التعريفة ” وقال إن مايدفعه المواطن اصبح لايغطي حاجة المركبة خاصة في ظل ارتفاع اسعار الاسبيرات وقطع الغيار ، كما ان الطرق الرئيسية التي جرفتها الأمطار هي السبب الرئيسي في هذه الازمة لان هنالك مناطق اصبح لها مسار واحد والسائق إذا أتي بهذا المسار لايتمكن من الرجوع به مره اخري ومن ثم يقوم بتغيير مساره عبر الطرق الداخلية “الاحياء” مما يؤثر علي إطارات الحافلة الامامية او الخلفية.

وقال صديق سالم العامل باحدى محطات الوقود بالشجرة ان المحطة تعمل بشكل جيد ولا توجد مشكلة في الوقود ولا يقطع عن المحطة نهائياً وجميع المركبات العامة والخاصة واصحاب السفريات يجدون حظهم من الوقود ، عازياً السبب في هذه الازمة الي عدم وجود رقابة علي جميع المواقف مناشداً بضرورة إتخاذ قرار من الجهات المختصة حتي يعمل علي حسم الفوضي للمتلاعبين من السائقين.

أوضح صلاح محمد عبدالله مدير الادارة العامة للنقل والمواصلات لـــ (smc) ان من اسباب حدوث ازمة في المواصلات هي خروج العاملين والطلاب في وقت واحد خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعودتهم في وقت واحد ، بالإضافة الي إرتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة سعر التعريفة.

وابأن ان الازمة تكمن في نقص المركبات بإعتبار انها غير كافية، وقال لدينا 5 مليون و600 يحتاج الي الترحيل عبر النقل العام وهذا حسب الدراسة الموجودة بإدارة النقل والمواصلات، مضيفاُ أجريت هذه الدراسة عندما كان عدد المواطنين بولاية الخرطوم يبلغ حوالي 8 مليون مواطن ، 70% منهم يحتاجون الي النقل العام وعدد المقاعد المتاحة لدينا حالياً حوالي 4 مليون و34 ألف مقعد .

واوضح عبد الله أن 90% من المركبات العامة مملوكة للقطاع الخاص، وأشار الي أن ولاية الخرطوم قامت بإجراءات لإستيراد 600 بص من دولتي قطر والسعودية لسد العجز وعملت علي صيانة البصات المتعطلة ، وكذلك تأهيل الشوارع الرئيسية لانها تعتبر واحدة من الاسباب التي ادت الي تفاقم ازمة المواصلات بالولاية، مضيفاً ان الولاية قدمت مقترح للحكومة الإتحادية لتخفيض رسوم الجمارك للمركبات العامة وإستثناءها من شرط (الموديل )، وتشجيع المستثمرين للعمل في مجال النقل العام ، مشيراً الي عدم وجود اي شركات خاصة تعمل في مجال النقل والمواصلات خلاف شركة المواصلات .

في وقت بذل فيه المجلس السيادي مساعي لإيجاد خطوات لمعالجة الأزمة حيث عقدت عائشة موسي عضو المجلس السيادي إجتماعا مع الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي الخرطوم المكلف للإطمئنان علي الترتيبات الموضوعة لإصلاح مايقارب ثلاثمائة بص من المتوقع ان تدخل الخدمة خلال ساعات الذروة في الخطوط الرئيسية حسب خارطة أقسام المرور، كاشفة عن وصول مائة وخمسين بصاً من الممكلة العربية السعودية ومائتين واربعين من قطر ، وأشارت الي ترتيبات الولاية لضبط استخدام الوقود ومنع تسريبه بإستخدام نظام البطاقة الذكية .

ويؤكد مدير الادارة العامة للنقل والمواصلات انه تم التنسيق بين إدارة شرطة المرور العام ولاية الخرطوم وإدارة النقل والمواصلات بمنع الشحن من المواقف العشوائية والزام المركبات بالوقوف في المحطات المخصصة ، كذلك الزام المركبات بكتابة الخط ووضع العلامات المميزة كالاتي :” الخرطوم الكبري باللون الاصفر – ام درمان الكبري باللون الأخضر – بحري الكبري اللون الازرق ” علي ان تكون كتابة الخط واضحة في المركبة ، وقد رفعت ادارة النقل خروج العاملين بالدولة للحكومة الإتحادية للنظر في هذا الامر ووجه والي الخرطوم ادارة الطرق والجسور بصيانة الطرق وبالفعل بدأ العمل، وسوف يفعل القطار المحلي لنقل الركاب من الرويان شمال بحري حتي الخرطوم كمرحلة اولي، والمرحلة الثانية من الإحتياطي المركزي الخرطوم حتي جبل اولياء ، والمرحلة الثالثة حتي منطقة سوبا، ايضاً جاري العمل علي تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العامة ، واشار الي ان هنالك تعاقد مع بصات تم شحنها من دولتي قطر والسعودية والتي وصلت منها الي الآن 250 وهنالك 390 بص في طريقها الي السودان.

من المحرر:

يحتاج المواطن الى توفير عدد من الإحتياجات لكن تعتبر مشكلة المواصلات من القضايا التى تحتاج الى معالجة فورية بإعتبارها من المشكلات العصية التي يعاني منها يومياً، وبدأت تتسبب في مستقبل الأجيال بالحرمان من الدراسة، مما يتطلب من الجهات المعنية والحكومة ان تتدخل بأسرع ما يمكن وان لاتترك امر المواصلات الداخلية بولاية الخرطوم للأفراد وأن تقوم بتوفير المركبات لحل الأزمة.