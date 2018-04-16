أزمة بين مناوي ومريم الصادق بسبب عرمان

خاص (smc)

فجرت مريم الصادق المهدي أزمة جديدة داخل تحالف نداء السودان بعد أن بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى أركو مناوي الامين العام للتحالف رافضة إقحام ياسر عرمان في عمل الأمانة الخارجية التي تتولى أعبائها.

وعلمت (smc) أن تفاصيل الازمة تعود لتكليف مناوي لعرمان بإرسال خطابات باسم نداء السودان إلى عدد من رؤساء الدول والجهات الأجنبية بحسب توصية الإجتماع الأخير الذي عقد بباريس الشهر الماضي، مما أدى لإحتجاج مريم الصادق التي طلبت تقديم إعتذار رسمي لها مع توضيح الأسباب التي أدت لتجاوزها.

وكان عرمان قد ذكر في حوار نشر في عدد من المواقع الإلكترونية للحركات المتمردة بأنه قد قام بكتابة وتسليم عدد من الرسائل باسم نداء السودان أكدت تحفظهم على خارطة الطريق ورفضهم الدخول في الحوار الوطني.

وكان مناوي قد ترأس إجتماعاً لتحالف الجبهة الثورية المتمردة أقر تقليص صلاحيات الصادق المهدي رئيس نداء السودان وتوسيع صلاحيات مناوي باعتباره الأمين العام لتشمل حق القيام بالمخاطبات الرسمية وصياغة اللوائح وتنظيم المناشط.