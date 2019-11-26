حقق فريق أستون فيلا فوزًا هامًا على نظيره نيوكاسل بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات ختام الجولة الثالثة عشر بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وتقدم أستون فيلا بهدف عن طريق كونور هوريان فى الدقيقة 32 من عمر المباراة من ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 36 أضاف أنور الغازي الهدف الثانى لفريق أستون فيلا ليعزز تقدمه بعد عرضية من كرة ثابتة حوها فى المرمى.

واستمرت المباراة على هذه النتيجة حتى نهايتها حيث حاول نيوكاسل العود إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وشهدت المباراة تواجد الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى على مقاعد البدلاء حيث أنه لم يستعن بهما طوال الـ90 دقيقة.

بهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده الى النقطة 14 فى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 15فى المركز الرابع عشر.

المصدر: مواقع الكترونية