أبيي (smc)

كشفت أشرافية أبيي عن شروعها في إعادة إعمار (30) قرية بالمنطقة، في وقت أعلنت فيه عن رصد (15) مليون جنية لدعم محدودى الدخل ، فضلا عن توفير تمويل لشراء(20) الف راس من الماشية وتمليكها لـ(4) الف اسرة بالمنطقة.

واوضح أحمد الصالح الصلوحة رئيس لجنة اشرافية ابيي جانب السودان لــ(smc) أن الاشرافية بذلت مجهودات مع “اليونسفا” لاصلاح الطريق المؤدى لمدينة أبيي من سوق النعام والذي تأثر خلال موسم الامطار ، مبيناً أن الطريق الآن أصبح سالكاً أمام الحركة التجارية.

وكشف صلوحة عن توفير التمويل لانشاء عدد (2) مدرسة ، مشيراً إلى شروعهم في فرز عطاءات الإنشاء.