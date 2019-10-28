شهد عام 2017 شوطًا كبيرًا في تقدم تقنيات الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق عدد كبير من إصدارات الهواتف الذكية التي أتت إلى الأسواق في معظم الدول، صادرة من شتى الشركات العالمية التي تعمل على تقنيات الهواتف المحمولة، والتي قامت بإطلاق أحدث التقنيات التي توصلت إليها في إصداراتها هذه من الهواتف، ليأتي إلى الأسواق أحدث الهواتف الذكية المتميزة بأفضل وأحدث التقنيات والتي منها ما لم يشهده المستخدمون من قبل.

أيضًا كان الشهر الماضي حافلًا بإصدارات بعض شركات الهواتف الذكية التي أطلقت آخر هواتفها لتنضم إلى هذه القائمة التي تحتوي على إصدارات العام، ساهم في هذا الشهر العديد من الشركات التي أعلنت عن هواتفها الذكية ليتم إطلاقها في أكتوبر بعد انتظار من متابعيهم في الأسواق، وسنتعرف في مقالنا هذا على بعض من أفضل هذه الهواتف التي تم إطلاقها هذا الشهر، لنعرف أهم المواصفات والخصائص التي أتت بها إلى الأسواق.

الهاتف Huawei Mate 10:

هو أحد آخر إصدارات هواوي التابع لسلسلة Huawei Mate ، والذي تم إصداره في الأسواق منذ أيام قليلة ليتميز الهاتف بالعديد من المواصفات والتقنيات الحديثة الخاصة بشركة هواوي، حيث عملت الشركة مؤخرًا على تطوير معالج مركزي ذكي لهواتفها الذكية الجديدة، على أن يتم إصدار هواتفها القادمة لتأتي بهذا المعالج الجديد إلى تطوير إصدار آخر، وهو المعالج الذي يعمل على أداء أفضل وأسرع للهاتف، وعلى معدل استهلاك طاقة أقل، مما سيدعم أداء الهاتف ويرشد من استهلاك شحن البطاريات.

كما يأتي تصميم الهاتف الجديد من هواوي كتصميم جذاب، إذ تميز بشاشة كبيرة في واجهته تستحوذ على مساحة كبيرة من واجهة الهاتف، وتتناسق مع أبعاده التي تأتي بقياس 150.5 × 77.8 × 8.2 ملليمتر، ويزن 186 جرام، كما يتميز Mate 10 بمتانة التصميم لما يأتي به الهاتف من هيكل معدني من الألومنيوم المحاط بطبقة زجاجية ضد الصدمات والخدش، ويتوفر في الأسواق بأربعة ألوان وهي البني، والذهبي، والأسود، والوردي المذهب.



ويتميز الهاتف بكاميرا مزدوجة العدسة توفر جودة عالية في التصوير، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 20 ميجابكسل للعدسة الأولى، و 12 مجيابكسل للعدسة الثانية، لينتج عنها أفضل الصور المتشبعة بعناصر التصوير من ألوان وإضاءة وتفاصيل، وتدعمها العديد من الخصائص التي تساعد في نتائج تصوير جيدة، كما تتميز كاميرته الأمامية بجودة جيدة أيضًا.

ويدعم الهاتف معالج قوي ثماني النواة من فئة من فئة Kirin AI الجديدة، وذاكرة تخزين سعتها 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت (رام)، وقارئ microSD والذي يسمح باتساع حجم الذاكرة باستخدام بطاقة ذاكرة ثانوية يصل حجمها إلى 256 جيجابايت، أما بطارية الهاتف فتأتي من الليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، ذات سعة كبيرة تصل إلى 4000 مللي أمبير.

الهاتف Huawei Mate 10 Pro:

هو الهاتف الذكي من هواوي التابع لسلسلة Huawei Mate، والذي تم إطلاقه في الأسواق منذ أيام قليلة بأفضل المواصفات التقنية التي أتت في هواتف هواوي من قبل، وبتصميم من أكثر التصميمات جاذبية، وقد تم إصدار الهاتف مشابهًا لسابقه في السلسلة في بعض المواصفات ومختلفًا عنه في البعض الآخر.

يأتي Mate 10 Pro مشابهًا في التصميم قليلًا للهاتف Mate 10 من حيث الشاشة ذات الاستحواذ الكبير على مساحة واجهة الهاتف، ولكن يأتي مختلفًا عنه في أبعاد الهاتف، إذ يأتي الهاتف بالأبعاد 154.2 × 74.5 × 7.9 ملليمتر، ويزن 178 جرام، كما أن الهاتف حاصل على شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، على عكس Mate 10 الذي تم تصميمه لمقاومة قطرات المياه فقط، يستطيع الهاتف Mate 10 Pro أن يمكث تحت سطح الماء بعمق متر ولفترة تبلغ 30 دقيقة دون أن يعاني من أي مشاكل أو أعطال في الأداء.



كما تم إصدار الهاتف Mate 10 Pro ليأتي بنفس الكاميرات الأساسية والأمامية التي أتى بها الهاتف Mate 10، ولكن يأتي بفئة مختلفة من الشاشة إذ تأتي شاشة الهاتف من فئة كابستيف AMOLED والتي تعتبر من أفضل فئات الشاشات بين الهواتف الذكية، والتي توفر جودة ووضوح جيد للهاتف، كما يبلغ حجم ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجابايت، وسعة الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت (رام)، وإصدار آخر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت (رام)، أما بطارية الهاتف فتأتي من الليثيوم أيون غير قابلة للإزالة، ذات سعة كبيرة تصل إلى 4000 ملي أمبير.

الهاتف Google Pixel 2:

هو هاتف قوقل الجديد الذي يتبع السلسلة التي بدأ إصدارها إلى الأسواق العام الماضي Google Pixel، والذي تتوقع جوجل أن يأتي إلى الأسواق ليحقق النجاح الذي لم تستطع هواتف السلسلة الأولى أن تحققه عند إصدارها، هذا لما قامت جوجل من تطوير فيه هاتفها ليأتي كهاتف متميز بتصميمه الجذاب والجديد، والذي يتميز أيضًا بحصوله على شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، ليستطيع الهاتف المكوث تحت سطح الماء بعمق متر ولفترة 30 دقيقة، كما يتميز هاتف جوجل الجديد بكاميرته أحادية العدسة، والتي تتميز رغم هذا بالعديد من خصائص التصوير الجيدة، التي تساعد في إصدارها أفضل الصور الممكنة التي تتميز بالوضوح والتشبع بعناصر التصوير.



كما يتميز الهاتف الجديد من جوجل بالعديد من الخصائص والمميزات، والتي كانت السبب في اعتماد جوجل على هاتفها الجديد في تحقيق النجاح لسلسلتها هذا العام، منها المواصفات التقنية للهاتف والتي تأتي قوية لتدعم أداءً جيدًا للهاتف، مثل معالج قوي ثماني النواة و ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، هذا بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت في إصدار و 128 جيجابايت في إصدار آخر، هذا بالإضافة لدعم الهاتف لخاصية الشحن السريع للبطارية التي تأتي بسعة 2700 مللي أمبير، ومستشعر بصمة الإصبع كوسيلة حماية لخصوصية المستخدم على هاتفه الذكي.

الهاتف Xiaomi Mi Mix 2:

وهو الهاتف الجديد من الشركة الصينية شاومي، والذي يأتي بأفضل المواصفات التقنية من الشركة الصينية وأفضل التصميمات التي أطلقتها شاومي من قبل في هواتفها الذكية، حيث يأتي الهاتف Mi Mix 2 من شاومي بتصميم جذاب تستحوذ فيه الشاشة على مساحة 80.8% من المساحة الكلية لواجهة الهاتف، وهذا يشبه التصميم الذي أعلنت الشركة الأمريكية عن أحدث إصداراتها لتأتي به، وهو الهاتف يصنف كواحد من أكثر تصميمات الهواتف جذبًا للمستخدمين.



كما قامت بتطوير تقنية جديدة لتتمكن الشاشة من استغلال المكان الخاص بالكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات الخاصة بالهاتف دون أن تلغي أي من وظيفتهما، هذا التصميم يأتي أيضًا بأبعاد مناسبة لسهولة الحمل والاستخدام، كما يتميز الهاتف بشاشة ذات جودة وإمكانية عرض جيدة بدقة 1080 × 2160 بكسل، أما الكاميرات الخاصة بالهاتف فتأتي هي الأخرى بجودة جيدة تدعم صور واضحة ومتشبعة بعناصر التصوير بشكل كبير.

يتميز الهاتف الجديد من شاومي بمواصفات تقنية قوية، حيث يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 7.1 (نوجا)، ومعالج قوي ثماني النواة يدعم أداء جيد للهاتف، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت (رام) في إصدار يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وحجم 6 جيجابايت (رام) في إصدارات تأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

المصدر : مواقع الكترونيه