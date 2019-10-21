الخرطوم (smc)

أوصت ورشة “التحولات الإجتماعية ومستقبل القطاعات الأمنية في السودان” التي نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، بالتأكيد على ضمان قومية ومهنية وأحترافية جهاز الأمن والمخابرات العامة والتأكيد على تطوير منهج تدريب حديث لمستوى الجهاز بالإضافة لمنع قيام أجهزة مشابهة تقوم بعمل الجهاز.

ودعا المشاركون في الورشة التي رصدتها (smc) لتعديل قانون جهاز المخابرات 2010م بما يتوافق مع الوثيقة الدستورية والتحولات الإجتماعية التي تشهدها البلاد، بجانب التأمين على ضرورة إستمرار دور الأمن الإقتصادي وعمل المخابرات الخارجية ودوره في مكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر.

وفيما يختص بفترة الإعتقال أكدت الورشة على أن تكون الفترة المتوافق عليه (72) ساعة عبر مدير الجهاز أو من يفوضه والتأكيد على ضرورة نشر الفكر المعتدل ضد الأفكار التكفيرية وسن قوانين رادعة في هذا الإطار.