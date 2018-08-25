أليغري: “عند الحسم ستجدون رونالدو احتياطيا”

صرح الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس بأنه لن يتردد في ترك البرتغالي كريستيانو رونالدو جالسا على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نسور العاصمة الإيطالية لاتسيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي: “رونالدو يجب ان يفهم انه ستكون هناك اوقات يبدأ فيها المباريات على مقاعد البدلاء، ثم يشارك لنصف ساعة فقط”.

وألمح المدرب إلى اتباعه سياسة ريال مدريد الموسم الماضي فيما يتعلق بمشاركة رونالدو قائلا: “إنه يحتاج للراحة في مرحلة ما، فحين كان في ريال مدريد تمت إدارة مشاركاته بشكل ممتاز”.

وأضاف: “يتدرب رونالدو بشكل تنافسي للغاية، ولا يأخذ أي شيء كأمر مسلم به، فقد بنى نجاحه عبر سنوات من خلال العمل الجاد والتضحية بالكثير، إنه يجلب الحماس الكبير إلى الكرة الإيطالية”.

شهد الظهور الأول لرونالدو في الكالتشيو فوز السيدة العجوز على مضيفه كيييفو فيرونا في الجولة الاولى، لكنه لم يسجل أي من أهداف البيانكونيري الـ3، لكن تنتظره مهمة صعبة امام لاتسيو مساء اليوم السبت حين يبدأ المباراة أساسيا كما أوضح أليغري.