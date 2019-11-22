جاكرتا (smc)

إتفق السودان وأندونيسيا على زيادة التبادل التجاري بينهما، والذي لا زال دون إمكانات البلدين الحقيقية، بعد أن سجل 330 مليون دولار في عام 2018م، بحسب سفير جاكرتا بالخرطوم.

والتقى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، السفير الإندونيسي لدى السودان وإريتريا ، روساليس روسمان أدينان، وتناول اللقاء الجهود المشتركة لتجنب العقبات التجارية والتغلب عليها، لا سيما في مجال السلع الزراعية.

ونقل مركز (smc) عن مواقع إندونيسية أن السفير روساليس شرح الجهود التي بذلتها سفارة بلاده، وتشمل خطة لإنشاء منتدى الأعمال السوداني الإندونيسي (SIBF) كمنتدى للتواصل بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن استعداده للتعاون مع السفارة الإندونيسية في الخرطوم في جهد مشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التجارة والصناعة ، وإنشاء منتدى الأعمال.