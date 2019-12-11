خسر الإنتر أمام برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي استضافها على ملعب جوسيبي مياتزا، مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل برشلونة أولاً بواسطة المهاجم الشاب “كارليس بيريز” بعد هفوة دفاعية قاتلة من الأوروجوياني “دييجو جودين” داخل منطقة الستة ياردات في تشتيت تمريرة طولية أرسلها الفرنسي “أنطوان جريزمان” والذي قاد خط الهجوم في غياب ليونيل ميسي للراحة قبل الكلاسيكو المرتقب الأسبوع المقبل.

لكن رجال المدير الفني “أنطونيو كونتي” استطاعوا تعديل النتيجة في الدقيقة 43 بتوصيبة أرضية قوية من الدبابة البلجيكية “روميلو لوكاكو” بعد تمهيد مثالي للكرة على حافة منطقة الجزاء من لاوتارو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة هدف قتل المباراة خلال الدقائق الأخيرة عن طريق النجم الإسباني الصاعد “فاتي” بعد مشاركته من على دكة البدلاء.

المصدر: مواقع الكترونية