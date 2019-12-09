أضاع المنتخب السعودي ركلة جزاء في الدقائق العشر الأولى من اللقاء لقائد الفريق “سلمان الفرج” الذي جازف بتسديد الكرة في المقص الأيمن لترتطم الكرة في العارضة وتخرج إلى المدرجات.

وردت العارضة كذلك هدفًا للمنتخب السعودي بتصويبة قوية من لاعب الهلال سالم الدوسري” أطلقها من حوالي 22 ياردة في الدقيقة الثالثة.

وعلى عكس سير اللعب، استطاع منتخب البحرين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب محمد الرميحي بعد تلقيه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من صاحب الرقم 20 “مهدي حميدان”.

المصدر: مواقع الكترونية