أنهى المنتخب البلجيكي مشواره بتصفيات أمم أوروبا 2020، بفوز كبير على نظيره منتخب قبرص بنتيجة 6-1، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين الثلاثاء، فى الجولة العاشرة والاخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 .

تقدم نيكولاس لوانو للضيوف بعد 14 دقيقة، وتعادل كريستيان بينتيكي لبلجيكا بعدها بدقيقتين فقط وتحديدا في الدقيقة 16 .

ثم سجل نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين هدفين متتاليين فى الدقائق 35 و41 ، قبل أن يختتم يانيك كاراسكو الرباعية في الشوط الأول بالدقيقة 44.

وفى الشوط الثاني، سجل منتخب بلجيكا الهدف الخامس عبر كريستوفورو، بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 51، قبل أن يضيف بينتيكي الثاني له والسادس لفريقه فى الدقيقة 68 .

وبذلك يحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة التاسعة برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة، فى المقابل احتل قبرص المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

المصدر: مواقع الكترونية