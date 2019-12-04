حقق فريق مانشستر ستي فوزا كبيرا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1 ، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء بملعب “تيرف مور”، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

وجاء الهدف الأول من مجهود فردي رائع للبرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق، بعدما تلقى تمريرة من الإسباني المخضرم دافيد سيلفا ليضعها بشكل رائع على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول 1-0 للسيتي.

فى الشوط الثاني، أضاف مانشستر سيتي 3 أهداف أخرى عبر خيسوس ورودري والبديل رياض محرز في الدقائق 50 و68 و87 على الترتيب، قبل أن يحرز روبي برادي هدف الشرف الوحيد للمضيف في الدقيقة 89 .

بهذه النتيجة يقفز مانشستر سيتي لوصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 32 نقطة مؤقتا خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 8 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

وأهدر مانشستر سيتي نقطتين بتعادله مع نيوكاسل 2-2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب “سانت جيمس بارك“.