حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، مباراة فالنسيا الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية تشيلسي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة (41) وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة (53)، بينما سجل ثنائية فالنسيا كارلوس سولير في الدقيقة (40) ودانييل واس في الدقيقة (82).

بهذا التعادل، رفع فالنسيا رصيده إلى 8 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة، وهو نفس رصيد تشيلسي في المركز الثاني مؤقتا، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أياكس أمستردام وليل، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر:مواقع الكترونية