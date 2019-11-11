عاش عشاق الكالتشيو مباراة نارية بين يوفنتوس وميلان في كلاسيكو الكرة الإيطالية قمة مباريات اليوم الأحد 10-11-2019 لحساب الاسبوع الـ12 من منافسات الدوري الايطالي (السيري آ) على ملعب آليانز ستاديوم.

وتألق الحارس البولندي “تشيزني” في ازاحة 7 فرص مؤكدة للتسجيل من لاعبي ميلان، كما تألق كذلك دوناروما حارس ميلان إلا أنه لم يصمد أمام تسديدة ديبالا في الدقيقة 77.

وقرر المدير الفني ليوفنتوس “ماوريتسيو ساري” إخراج كريستيانو رونالدو في الدقيقة 55 لإشراك الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولم يحتاج ديبالا أكثر من 20 دقيقة لتسجيل هدف المباراة الوحيد بعد عملية ثنائية مع مواطنه جونزالو هيجوايين، ليمر بمهارة عالية من العمق الدفاعي أمام رومانيولي ليسدد بكل قوة على أقصى اليمين بعد انفراده بالحارس.

ودخل اليوفي المباراة فى المركز الثاني من ترتيب جدول السيري آ برصيد 29 نقطة دون أي هزيمة وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي إنتر ميلانو الذي فاز في افتتاح الجولة الـ12 أمام هيلاس فيرونا (1/2).

ورفع يوفنتوس رصيد نقاطه بعد فوزه على ميلان هذا المساء إلى 32 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن الإنتر.

وأضاف ميلان فصلاً جديدًا من نتائجه المخيبة للآمال إلى سجله هذا الموسم، برفع عدد خسائره لـ 7 مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، ليتراجع إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة بفارق 11 نقطة واضحة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والتي تحتلها أندية لاتسيو وكالياري!.

المصدر: مواقع الكترونية