كسلا (smc)

نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا واللجنة العليا لحماية المستهلك حملة إبادة لسلع تبلغ (12) طن وتقدر قيمتها بمبلغ (2) مليون جنيه منتهية الصلاحية.

وأبلغت مصادر بالهيئة (smc) إن السلع التي تمت إبادتها شملت مواد غذائية مختلفة من “الدقيق، والزيوت، والبسكويت، والحلويات، والمعلبات، ومستحضرات التجميل، وكريمات غير مطابقة للمواصفات ومحظورة” ، مشيرةً إلي إن جميع الإجراءات تمت بواسطة وكيل نيابة حماية المستهلك، مؤكدة الجهود المتواصلة لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة.

وشهد الإبادة أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك ومباحث المستهلك ووزارة الصحة بالولاية.