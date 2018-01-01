إبادة كميات من السلع بالشمالية ضُبطت في الحدود مع مصر

أبادت السلطات المختصة في الولاية الشمالية كميات من السلع والمنتوجات المنتهية الصلاحية والكريمات المحظورة، تم ضبطها عبر الحدود مع مصر بواسطة شرطة الجمارك ومكافحة التهريب بالولاية الشمالية، وتُقدر بخمسة أطنان بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

وأشاد الوالي بالإنابة عثمان سليمان فضل الله، بجهود ويقظة الشرطة السودانية تجاه حماية وسلامة المواطن من كل أخطار السلع والمنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية.

وأعلن دعم ووقوف حكومة الولاية الشمالية مع مشروعات وبرامج وخطط شرطة الولاية حتى تواصل عطاءها وإنجازاتها.

من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة الجيلي عثمان أرباب، أن الشرطة ستظل عيناً ساهرة ويداً أمينة لحماية المواطنين من السلع والمواد الغذائية المهربة، بجانب استمرار دورها في بسط الأمن والاستقرار وحراسة مشروعات الولاية التنموية.

وأثنى مدير إدارة شرطة الجمارك بالشمالية العقيد شرطة ياسر صديق، على تعاون شرطة مكافحة التهريب وجميع الأجهزة، حتى تم ضبط هذه الكميات الواردة للولاية عبر حدودها مع جمهورية مصر العربية.

وأكد مواصلة مثل هذا العمل، حفاظاً على صحة المواطن وحماية الاقتصاد القومي.