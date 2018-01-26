إبراهيم عمر يقود وفد البرلمان لزيارة شمال دارفور

يزور البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية يوم الأحد القادم ولاية شمال دارفور يرافقه خلالها نائب رئيس مجلس الولايات ورؤساء لجان الأمن والدفاع والتربية والصحة والإعلام والطاقة والتعدين بالمجلس الوطني ولجنة السلام بمجلس الولايات ومستشار رئيس المجلس الوطني والأجهزة الإعلامية .

وفي تصريح “لسونا ” قال بدالماجد هارون مستشار رئيس المجلس الوطني، الناطق الرسمي باسمه، إن زيارة الهيئة التشريعية القومية لولاية شمال دارفور تاتي في إطار الزيارات التفقدية لولايات السودان المختلفة خلال إجازة الهيئة بشقيها “المجلس الوطني ومجلس الولايات”

و اشار إلى أن الوفد يجري خلال الزيارة لقاء مشتركا مع المجلس التشريعي للولاية ورؤساء الإدارة الأهلية برئاسة الولاية بالفاشر، إضافة لزيارته لجامعة الفاشر وعدد من مرافق الولاية، ويعقد لقاءات مع الفعاليات ” المرأة والشباب والطلاب “، كما سيعقد رئيس الهيئة والوفد المرافق بمحلية مليط لقاءً جامعاً مع قيادات العمل التنفيذي والأهلي والسياسي بالمنطقة .