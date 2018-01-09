إبراهيم محمود: الترتيبات مستمرة لإستئناف التفاوض خلال الشهر الجاري

الخرطوم (smc)

أعلنت الحكومة عن تحركات وترتيبات لإستئناف التفاوض حول المنطقتين خلال شهر يناير الجاري ، في وقت أبدت فيه إستعدادها للتفاوض مع من يريد إحلال السلام بالبلاد .

وكشف المهندس إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد التفاوض في تصريح لـ(smc) عن تحركات وجهود مكثفة وترتيبات لإستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيراً إلي عدم قبولهم بأي شروط مسبقة وتعجيزية تعيق حركة السلام وسير عملية التفاوض حول المنطقتين .

وابدي محمود إستعدادهم للتفاوض لتحقيق السلام ، مبيناً أن الباب مفتوح من أجل الوصول للسلام وتخفيف معاناة المواطنين مؤكداً أن التفاوض سينطلق خلال الشهر ولكن لم يتم تحديد اليوم حتي الآن.