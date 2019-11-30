الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة الزراعة أنها تستهدف زراعة أكثر من (700) ألف فدان من القمح للعروة الشتوية بمشاريع “الجزيرة، الشمالية، حلفا، والنيل الأبيض”.

وقال عبد القادر تركاوي وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ(smc) أن الدولة ستقوم بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي عبر البنك الزراعي، كاشفاً عن إتجاه لزيادة التمويل لمزارعي القمح ليصل إلي (200) ألف جنيه للمزارع بإعتبار القمح محصول إستراتيجي.

وأكد تركاوي إن إنتاجية الموسم الصيفي مبشّرة حسب الإحصائيات، كاشفاً عن إرتفاع نسبة الإنتاج خاصةً في محصولي “القطن، والسمسم”، لافتاً إلي عزم الحكومة علي زيادة حجم الصادر من خلال هذه المحاصيل النقدية.