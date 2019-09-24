إتحاد المخابز: إحتواء مشكلة المخابز قبل إضرابها

الخرطوم (smc)

أكد إتحاد المخابز إحتواء مشكلة المخابز التي توعدت بالدخول في إضراب عن العمل بسبب أوزان الخبز.

وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أنّهُ بعد التحاور والتشاور مع الجهات المُختصّة وذات الصِّلة تم حل مشكلة الأوزان، مشيراً إلي أنهُ بعد زيادة مدخلات الإنتاج لم يتم تحديد وزن معين للخبز، مبيناً أنه سيتم رفع تقرير بالتكلفة العامة لإحتياجات المخابز للسيد والي ولاية الخرطوم.

وأكد عبد القادر إستمرار المخابز في أداء خدماتها تجاه المواطنين دون إنقطاع، مشيراً إلي إنسياب الدقيق وتوفره بالمخابز بالصورة المطلوبة.