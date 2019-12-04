الخرطوم (smc)

كشف إتحاد المخابز عن مقترح بإنتاج نوعان من الخبز من الدقيق المدعوم لتقليل جزء كبير من التكلفة والزمن وبالتالي إنحسار ظاهرة الصفوف تدريجياً، في وقت كشف فيه عن عقده لقاءاً مع وزارة المالية الإتحادية بشأن زيادة تكلفة الإنتاج ومناقشة أسباب الأزمة لوضع حلول لها.

وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لــ(smc) أن النوع الأول من الخبز سيكون بزنة (45) جرام وبسعر واحد جنيه، فيما سيتضاعف الحجم في النوع الثاني ليصل إلي (90) جرام وبسعر (2) جنيه للرغيفة، مشيراً إلي أن معاناة المخابز في إرتفاع مدخلات الإنتاج ونقص كميات الدقيق من بعض المطاحن أدي للجوء لهذا المقترح.

وتوقّع عبد القادر صدور قرارات بشأن توزيع الدقيق خلال المرحلة المُقبلة بحسب الوعود من الجهات المُختصّة لمعالجة الأزمة.