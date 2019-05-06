إتحاد المخابز: لا أزمة فى دقيق الخبز

نفى الاستاذ بدر الدين الجلال الامين العام المكلف لاتحاد المخابز السودانى وجود اى شح او ازمة فى دقيق الخبز، وقال فى تصريح (لسونا) توجد وفرة غير مسبوقة فى دقيق القمح موضحا ان كافة المخابز على مستوى ولاية الخرطوم تعمل الان بطاقتها القصوى وبقمح سودانى صرف باعتبار ان البلاد تشهد هذه الايام عمليات حصاد القمح الذى تم توزيعه بكميات كبيرة للمطاحن العاملة بالبلاد خاصة المطاحن التى تعمل بالدقيق المدعوم.

واقر الجلال بوجود بعض الاشكالات التى تعيق عمليات الانتاج والتى من بينها تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي فى بعض الاحيان بجانب عدم توفر الغاز والجازولين الذى تعمل به بعض المخابز.

سونا