الخرطوم (smc)

اكد اتحاد المصارف أن أزمة السيولة النقدية إنتهت تماماً عقب إكتمال حلقة التوريد بكافة البنوك من خلال عمليات السحب والايداع للافراد والمؤسسات.

واوضح دكتور طه الطيب الناطق الرسمى بإسم إتحاد المصارف لــ(smc) أن التوريد بالبنوك وصل مرحلة متقدمة مشيراً لاستعداد المصارف للموسم الزراعي لمقابلة الاحتياجات من السيولة النقدية لاستكمال عمليات البيع والشراء المطلوبة فى اسواق المحاصيل، مشيراً إلى إختفاء ظاهرة الكاش والشيك فى التعاملات المالية من خلال عودة تدوال الاوراق النقدية بصورة طبيعية.

وأكد طه توفر الاوراق النقدية بالصرافات واختفاء ظاهرة الصفوف.