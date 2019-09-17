إتحاد المصارف: قادرون على تلبية إحتياجات العملاء من الكاش

الخرطوم (smc)

أكد عودة الثقة بين العملاء و المصارف

كشف إتحاد المصارف عن إستقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء الامر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والايداع، مشيراً إلى وجود توريدات كبيرة من المصارف لبنك السودان المركزى.

وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس لـــ(smc) أن البنوك اصبحت قادرة على تلبية إحتياجات العملاء من الكاش، مشيراً إلى عودة الثقة بين العملاء والمصارف من خلال عمليات الايداع والسحب التى عادت بصورة طبيعية فضلاً عن التزام البنك المركزى بتلبية إحتياجات المصارف.

وأكد عباس انفراج وتوفر السيولة فى كل ولايات السودان واضاف قائلا:” أن التدوال التجاري للسلع الآن عاد إلى طبيعته ولا يوجد ما كان متدوال بالسابق حول السعر بالكاش والشيك “.