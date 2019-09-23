إتحاد المصارف: موقف ضخ الأوراق النقدية بالبنوك والصرافات “مطمئن”

الخرطوم (smc)

وصف إتحاد المصارف موقف ضخ الأوراق النقدية بالبنوك والصرافات بالمطمئن، مؤكداً أنهم يراقبون ويجمعون المعلومات ويوجهون بحل أي إشكالات قد تحدث بالتعاون مع البنك المركزي.

وقال د. طه الطيب الناطق الرسمي بإسم الإتحاد في تصريح لـ(smc) أن سعر الصرف يؤثر على التحويل عبر المصارف وشركات الصرافة، مؤكداً عملهم لتحديد السعر بالتعاون مع البنك المركزي، مشيراً إلى أن الحصار الإقتصادي لازال يؤثر على عمليات التحويلات عبر المراسلين بالخارج ، معرباً عن أمله ان يسهم لقاء رئيس الوزراء مع مدير البنك الدولي في إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب لتأثيره السلبي على التحويلات المالية من الخارج.

وأكد الطيب وجود وفرة في السيولة النقدية بالبنوك مما يساعد العملاء في سحب اي مبالغ مالية يحتاجون إليها، مضيفاً أنه لا يوجد تحديد للسحب بالنسبة للأفراد والمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن التوريدات تسير بصورة منتتظمة.