إتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية على نظام وهياكل الحكم

كشف عضو لجنة التفاوض المشتركة بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” الطيب العباس، عن تفاصيل الاتفاق بين الطرفين. وقال بحسب ” RT” إن الاتفاق نص على تشكيل حكومة انتقالية من “قوى الحرية”، والبرلمان الانتقالي سيُشكل بالتشاور مع “المجلس”.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، أعلن في وقت سابق من الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة حول نظام وهياكل الحكم ومهامّها خلال الفترة الانتقالية، وقال إنهم توصلوا للاتفاق خلال مفاوضات ستستمر حتى الأربعاء.

وأوضح كباشي أن الحوار أسفر عن اتفاق حول “هيكل السلطة الانتقالية، وتم الاتفاق على المهام والسلطات على المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية”.

وأشار إلى أن نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد ومدة تلك المرحلة، ستتم مناقشتها يوم الثلاثاء، على أن يخصص يوم الأربعاء لمدة الفترة الانتقالية المقترحة.

وكالات