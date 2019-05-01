إتفاق بين المسيرية ونوك لفتح المسارات جنوب بحر العرب

أبيي (smc)

كشفت قيادات الإدارة الأهلية بمنطقة أبيي عن إتفاق بين المسيرية ودينكانقوك لفتح المسارات للرعاة والرحل جنوب بحر العرب.

وقال محمد عمر الأنصاري القيادي بالمسيرية لـ(smc) إن الإتفاقية تشمل فتح المسارات والتوقيع علي وثيقة للتعايش السلمي بين مكونات المنطقة، مؤكداً هدوء وإستقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية بأبيي.

وأوضح الأنصاري أن الإتفاق أكد علي ضرورة تنظيم المسارات وحفظ وضمان كافة حقوق الطرفين ونصّ علي أن تعود مسؤولية تنظيم المسارات للإدارة الأهلية التي تعمل بشكل فاعل ومنع الإحتكاكات والتوترات بين مكونات المنطقة في فصل الصيف الذي يشهد التوترات والإتهامات بين الجانبين .