حلفا (smc)

كشفت الولاية الشمالية عن اتفاق لتفعيل البرتكول التجارى الموقع بين السودان ومصر لتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، والذي يشمل التبادل السلعي لنحو (13) سلعة مختلفة.

وأوضح دكتور الصادق عوض عبد الرسول الامين العام للمجلس الاعلى للسياحة و تنسيق شئون المغتربين والمعابر بالولاية الشمالية لــ(smc) عن بدء التبادل السياحى بين البلدين، كاشفاً عن ترتيبات لوصول حوالى (1000) سائح لوادى حلفا من خلال التفويج عبر(5) شركات لتبادل الافواج السياحية، مبيناً ان التواصل التجارى والسياحى سيستفد منه البلدين، كاشفاً عن جهود لتفعيل قيام المنطقة الحرة فى منطقة “اشكيت “.

وأكد عبد الرسول العمل على الاستفادة من التجربة السياحية المصرية من خلال وصول السياح للمواقع الاثرية فى السودان .