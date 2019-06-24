إتفاق لضخ (3,7) مليون جالون جازولين للموسم الزراعي بشمال كردفان

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الابيض (smc)

كشفت ولاية شمال كردفان عن خطة تأشيرية لزراعة (7) مليون و(500) فدان للعروة الصيفية مشيرة الي ان حصة الولاية المقررة من الوقود تنساب يوميا بصورة منتظمة .

وقال طارق امين ابو البشر وزير الانتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) انهم اتفقوا مع وزارة النفط لاكمال ضخ كميات من الجازولين تبلغ (3) مليون و(700) جالون للموسم الصيفي مبينا ان المحاصيل المستهدفة تشمل السمسم والذرة والفول والكركدي، مشيرا الي فتح (24) مركزاً لعمليات الارشاد الزراعي للمزارعين وتدريبهم علي العمليات الزراعية .

ولفت ابو البشر الي ان الوزارة شرعت في عمليات الزراعة مبكراً وفتح المسارات وترسيم الحدود مع ولاية جنوب كردفان لمنع التداخل بين المزارعين والرعاة بالولايتين.

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