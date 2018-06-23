إثيوبيا: قتيل و130 مصابا في انفجار يستهدف مؤيدي رئيس الوزراء

قتل شخص وأصيب أكثر من 130 آخرين في انفجار استهدف حشدا يضم الآلاف من مؤيدي رئيس الوزراء آبي أحمد وسط العاصمة أديس أبابا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي يلقي خطابا أمام الآلاف من أنصاره وبعد أن انتهى وقع الانفجار فنقل على الفور من الموقع.

وفي وقت لاحق، وجه رئيس الوزراء كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، للشعب أكد فيها أن الانفجار أسفر عن “قتلى ومصابين”.

ووصف أحمد الانفجار بأنه “محاولة فاشلة من القوى التي لا تريد لإثيوبيا أن تتحد”.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن “الانفجار وقع نتيجة لقنبلة يدوية ألقاها شخص على المنصة حيث كان يلقي رئيس الوزراء خطابه”.

وتولى أحمد رئاسة الحكومة في مارس / اذار الماضي خلفا لرئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين الذي أعلن استقالته فجأة في فبراير / شباط.