إجازة الإتفاقية الثلاثية لعودة اللاجئين السودانيين من تشاد

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الداخلية عن إجازة الإتفاقية الثلاثية لعودة السودانين من تشاد إلي قراهم من قبل قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء القومي.

وقال بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية في تصريح لـ(smc) إن الإتفاقية الثلاثية تهدف لإعادة اللاجئين السودانيين من تشاد وعودة اللاجئين التشاديين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء سيقوم برفع الإتفاقية للمجلس لإجازتها ومن ثم رفعها للمجلس الوطني.

واشار دقنة أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين وعد بزيارة دول الخليج لجمع التبرعات من المانحين من أجل عودة اللاجئين.

وتشير متابعات (smc) إلى أن الإتفاقية الثلاثية تم توقيعها بين السودان وتشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بغرض عودة اللاجئين إلى بلادهم.