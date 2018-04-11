إجتماعات فنية بين الخرطوم وجوبا لوضع ترتيبات فتح المعابر

الصورة: ميناء كوستي-السودان

ربك (smc)

شرع السودان في تكوين لجنة فنية بغرض الشروع في وضع ترتيبات فتح (3) معابر حدودية مع دولة جنوب السودان تشمل معبر جودة العدل ومعبر التبون إضافة إلى معبر النقل النهري كوستي جوبا.

وقال الطيب محمد عبدالله الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض في تصريح لـ(smc) إن اللجنة التي تم تكوينها ستقوم بعقد اجتماع موسع مع نظيرتها اللجنة الفنية المشتركة في جنوب السودان خلال الأيام المقبلة بشأن الترتيبات الفنية الخاصة بالخط الصفري والمنطقة العازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، مشيراً إلى أن اللجنة تضم ممثلي وزارة المالية والجمارك والشرطة والاستخبارات.

ولفت عبدالله إلى أن فتح المعابر يساهم في عملية التبادل التجاري لإنسياب البضائع والسلع الضرورية والمنافع وتسهيل حركة العبور بين البلدين.

وكان الإتحاد الأفريقي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن الإنتهاء من بناء (3) معابر حدودية من أصل عشرة بين الدولتين لتسهيل حركة الموادنين والتجارة الحدودية تنفيذاً لاتفاقيات التعاون المشترك.