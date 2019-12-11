وكالات (smc)

إتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 13 يناير القادم لوضع اللمسات النهائية على اتفاق حاسم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب بيان من وزارة الخزانة الأمريكية التي ترعى حاليا إلى جانب البنك الدولي مفاوضات الدول الثلاث، ستشهد الأيام القادمة اجتماعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والسودانية الخرطوم، قبيل اجتماع واشنطن النهائي.

وأوضح البيان، أن الاجتماعين في أديس أبابا والخرطوم سيركزان بشكل كامل على الجانب الفني لتحديد قواعد وإرشادات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

كما يركز الاجتماعان على تطوير مبادئ توجيهية لمواجهة سنوات الجفاف المحتملة بعد الاتفاق على تعريف لظروف الجفاف والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من آثار الجفاف في سنة معينة بما في ذلك معدلات تصريف المياه من سد النهضة.