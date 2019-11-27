الخرطوم (smc)

كشفت اللجنة المركزية لقوي إعلان الحرية والتغيير عن إجتماع مرتقب لترشيح أسماء ولاة الولايات خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر باللجنة المركزية في تصريح لـ(smc) أن غالبية الولايات قامت بترشيح أكثر من مُرشح، مضيفاً أن أبرز المرشحين لولاية الخرطوم د. تيسير النوراني، وإبراهيم الشيخ، مشيراً إلي أن أبرز المرشحين لولاية الجزيرة د.إبراهيم الأمين، وولاية غرب كردفان المهندس الزراعي محمد بكار، ومحمد حسن عربي لولاية شمال دارفور، وولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة.

وأكد المصدر إن الترشيحات النهائية لقوائم المرشحين سيتم حسمها في الفترة القادمة خلال إجتماعات اللجنة التنسيقية.