سنجة (smc)

شرعت ولاية سنار في وضع إجراءات للحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، في وقت كشفت فيه عن تكوين لجنة برئاسة والي الولاية لفتح المسارات للرعاة.

وقال البروفيسر علي الحاج مدير وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) ان اللجنة تضم ممثلين من الجهات الامنية والشرطية والمزارعين بمحليات الولاية السبع مشيراً الي ان المسارات تمتد لمسافة (16) كيلومتر من محليات الدالي والمزموم حتي حدود الولاية مع دول الجوار.

ولفت الحاج الي ان الوزارة قامت بعقد ورشة عمل بهدف توعية المزارعين والرعاة وتفعيل القانون وتقنين المسارات ومنع التعدي مضيفا بان الإجراءات تم عرضها علي مجلس الوزراء توطئة لاجازتها في صورتها النهائية.