إجراءات لمعالجة قضايا تكدس المعتمرين بميناء دقنة بسواكن

ترأس والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج اجتماع اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا تكدس المعتمرين بميناء دقنة بسواكن.

وبحث الاجتماع الاسباب ومقترحات الحلول والترتيبات اللازمة لمعالجة الموقف .

كما تناول الاجتماع الاجراءات التي تمت لتحويل جزء من رحلات البواخر عبر ميناء بورتسودان الشمالي لتخفيف الضغط على ميناء سواكن.

من جانبه اكد الوالي حرص حكومة الولاية واهتمامها بمعالجة قضايا المعتمرين،وتقديم افضل الخدمات لضيوف الرحمن.

واشاد بالجهد المقدر من جانب شباب اعلان الحرية والتغيير ومنظمة شارع الحوادث، والقوات المسلحة في خدمة المعتمرين وتقديم العون اللازم ومساعدتهم حتى في عمليات الصعود الى البواخر.

سونا