إجلاء الدفعة الأولى من السودانيين بليبيا

تصل في وقت لاحق من هذه الليلة لمطار الخرطوم الدفعة الأولى من المواطنين السودانيين بليبيا الذين يجري اجلاؤهم بسبب الصراع الدائر هناك. ويبلغ عدد أفرادها ١٣١ مواطناً ومواطنة سيصلون برحلة خاصة من طيران البراق.

و قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين في تصريح صحفي إن خطوة إجلاء المواطنين السودانيين تأتي في إطار اهتمام أجهزة الدولة بأوضاع المواطنين السودانيين بليبيا بعد التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية ؛ مشيرا إلى أن لجنة خاصة بوزارة الخارجية تشرف على المتابعة اللصيقة لأوضاع السودانيين بليبيا بالتنسيق مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وسفارة السودان في طرابلس والمنظمة الدولية للهجرة .

وأوضح انه سيكون في استقبال السودانيين العائدين السفير عصام عوض الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والسفير محمد عبد العال المدير العام للشؤون القنصلية بالانابة مشيرا الى تواصل الجهود لإجلاء كل السودانيين المتأثرين بالحرب من ليبيا.

سونا