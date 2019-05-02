إحالة ملف الشهيد أحمد الخير للنيابة والتحقيق في فساد مسؤولين سابقين

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وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم، نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة. كما وجه أيضا بإحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة  130 من القانون الجنائي بالنيابة العامة ولاية كسلا التي توفي  فيها  الأستاذ الشهيد  أحمد الخير، إلى نيابة الخرطوم وسط بعد أن  تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووجه بسرعة التحري فيها.

إلى ذلك وجه النائب العام المكلف بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين. وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

سونا

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